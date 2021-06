Preiskave in poročila v zadnjem desetletju so pokazala, da je bilo veliko osebnih in administrativnih napak, vendar tudi institucionalnih oziroma sistemskih. "Zame je pomembno deljenje odgovornosti za katastrofo spolnih zlorab s strani cerkvenih uslužbencev v preteklih desetletjih," je v pismu papežu, ki so ga objavili danes, utemeljil Marx, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nemški kardinal, ki je med letoma 2012 in 2020 vodil tudi nemško škofovsko konferenco, je bil kritičen do kolegov, ki se ne strinjajo s tem, da gre pri spolnih zlorabah za skupno odgovornost. Cerkev je po njegovih besedah v "slepi ulici". Izrazil je upanje, da bo njegov odstop pomenil nov začetek zanjo.

Objavo pisma je dovolil papež Frančišek, ki je nadškofu sporočil, naj na položaju ostane, dokler mu ne bo odgovoril.

Nemško katoliško cerkev je v zadnjih letih pretreslo več poročil o spolnih zlorabah otrok. V poročilu, ki ga je nemška škofovska konferenca naročila pod Marxovim vodstvom, so leta 2018 ugotovili, da je med letoma 1946 in 2014 okoli 1670 članov nemške duhovščine zlorabilo skoraj 3700 mladoletnikov. Avtorji so povedali, da je dejansko število žrtev zagotovo še veliko večje.

Marx se je v odzivu na to poročilo opravičil za spolne zlorabe in dejal, da je treba storilce privesti pred roko pravice.

Pretekli mesec je sicer papež v kölnsko nadškofijo poslal svoja odposlanca, da bi preiskala morebitne napake pri njenem odzivu na spolne zlorabe. V marca objavljeni neodvisni preiskavi so odkrili 202 domnevna storilca in 314 žrtev med letom 1975 in 2018. Med storilci je bilo 63 odstotkov pripadnikov duhovščine. V skoraj polovici primerov je šlo za spolne zlorabe. Odkrili so tudi številne primere kršitev dolžnosti pri obravnavi očitkov zlorab v nadškofiji.