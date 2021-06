Trump se je na svojem blogu med drugim pridušal zaradi prepovedi objav na Facebooku in Twitterju, kar je označil za totalno sramoto za ZDA, saj naj bi zaradi radikalne levice predsedniku ZDA vzeli svobodo govora. Obenem je zatrdil, da bo resnica vseeno prišla na dan in to še velja kot prej.

Slab odziv na Trumpove objave

Trumpa so črtali z družbenih medijev, ko je napadalcem na kongres sicer sporočil, naj gredo domov, nato pa jih v isti objavi na Twitterju podžigal naprej z nedokazanimi trditvami o volilnih prevarah in jih označil za izjemne ljudi. Facebook mu je zaprl vrata zaradi objave, v kateri je zatrdil, da do dogodkov, kot je napad na kongres, prihaja, ker so velikim domoljubom zlobno odvzeli ogromno volilno zmago.

Nato je Trump skušal s svojim blogom, ki so ga njegovi sodelavci prodajali kot družbeni medij, ki bo konkuriral Twitterju in Facebooku. Washington Post poroča, da je blog ukazal zapreti Trump sam, ker so se iz njega norčevali zaradi izjemno majhnega števila sledilcev in uporabnikov. V mesecu dni je bilo na njegove objave na blogu le nekaj več kot 200.000 odzivov.

Trump je blog izkoriščal za ponavljanje pritožb na volitve, vendar za prevare doslej še ni ponudil nobenega konkretnega dokaza. Republikanci sicer to s pridom izkoriščajo kot utemeljitev za spreminjanje volilnih zakonov po zveznih državah. Trdijo, da želijo preprečiti prevare, demokrati pa odgovarjajo, da prevar, o katerih govorijo, ni nikoli bilo in gre le za omejevanje dostopa temnopoltih in drugih demokratskih volivcev do udeležbe na volitvah.