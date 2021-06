Do zadnje strani: V žrmljah političnega in osebnega

Nemška demokratična republika, leto 1989, to dvoje seveda neizbežno priklicuje tektonske politične premike, ki so pripeljali do padca berlinskega zidu. Nemški režiser, prevajalec, dramatik Eugen Ruge (1954) je eden tistih avtorjev, ki romaneskni prvenec napišejo pozno in iz neke vztrajne notranje nuje, v tem primeru družinske zgodovine, in tako dobimo zrelo delo. Čas pojemajoče svetlobe je, pravi v romanu Irina, ko dozori krompir in gori krompirjevo zelenje.