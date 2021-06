Potem ko je občina Krško v lanskem letu v naložbe investirala 16,4 milijona evrov oziroma četrtino proračuna, bo letos ta številka še večja, okoli 22,3 milijona evrov. Prihodki občine po rebalansu letošnjega proračuna znašajo dobrih 44 milijonov evrov, odhodki pa skoraj 49 milijonov. Kot pravi župan Miran Stanko, je delni razlog za tolikšen skok pri investicijah v tem, da so del lani zaključenih projektov poplačali v letošnjem letu, odpirajo pa tudi veliko novih naložb.

Poleg številnih del na prometni infrastrukturi, v katera so vložili približno osem milijonov evrov, župan med večjimi lanskimi naložbami izpostavlja večnamenski dom na Zdolah vključno z vrtcem, zaključek gradnje osemoddelčnega vrtca na Senovem, dve novi učilnici na osnovni šoli Raka in nov podjetniški inkubator.

Bo gradnja nove šole regijski projekt?

Veliko truda so vložili tudi v reševanje prostorske stiske za osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja na Vidmu, namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki jo letos obiskuje 91 učencev, med njimi 17 težko gibalno oviranih. Prostorske razmere v stavbi, zgrajeni leta 1903, so enake kot pred desetletjem, ko je bilo učencev okoli 40. Do izgradnje novega objekta so začasno rešitev za 26 učencev v štirih oddelkih s posebnim programom našli z najemom stanovanjske hiše na Vidmu.

Prav gradnja omenjene šole je eden največjih izzivov občine v zadnjih letih. Po prvih ocenah naj bi naložba znašala osem milijonov evrov. Kot pravi Stanko, gre za projekt, ki bo koristil potrebam celotne regije. »Ali bo šlo dejansko za regijski projekt, pa bomo šele videli. Čaka nas zelo zahtevna naloga že pri pripravi celotne finančne konstrukcije, pri kateri računamo tudi na delež države in nekaterih sosednjih občin, predvsem brežiške,« je dejal.

Šolo namreč obiskuje tudi 24 otrok iz sosednje občine. Objekt nove šole je umeščen v staro mestno jedro, v prostor za Mencingerjevo hišo in krškim sodiščem, ki je bil sprva namenjen gradnji nove knjižice. Je pa ta prostor po Stankovih besedah precej zahteven zaradi kulturnovarstvenih in drugih pogojev. Projekt je trenutno v fazi umeščanja v prostor in projektiranja, po županovih besedah pa lahko gradnjo pričakujemo v dveh do treh letih.