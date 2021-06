V okolici kraja, kjer naj bi stala podružnica šanghajske univerze Fudan, so danes odkrili štiri nove table z imeni ulic. Med drugim so jih poimenovali »Ulica svobodnega Hongkonga«, »Ulica ujgurskih mučenikov« in »Ulica dalajlame«.

»Tu ne želimo elitne in zasebne univerze Fudan na stroške madžarskih davkoplačevalcev. Še vedno upamo, da projekta ne bo, če bo, pa se bodo morali sprijazniti s temi imeni,« je povedal župan Budimpešte Gergely Karacsony, ki prihaja iz vrst madžarske opozicije. Liberalni župan madžarske prestolnice je že v preteklosti večkrat izrazil nasprotovanje »kitajskemu kupovanju vpliva« na Madžarskem. Premierja Orbana pa je pozval, naj spoštuje obljubo, da prestolnice ne bo silil v projekte, ki jih ta ne želi.

Tiskovni predstavnik madžarske vlade je preimenovanje označil za »šalo in provokacijo«. Madžarska je z univerzo, ki ima sedež v Šanghaju, podpisala dogovor o gradnji njenega prvega kampusa v Evropi v pol milijona kvadratnih metrov velikem kompleksu do leta 2024. Plačilo stroškov v višini 1,5 milijarde evrov je prevzela Madžarska. Večino naj bi pokrila s kitajskim posojilom v višini 1,3 milijarde evrov.

Glede na zadnjo anketo gradnji univerze, ki je pod vplivom kitajske komunistične partije, nasprotujejo tudi Madžari. Proti prihodu univerze je 66 odstotkov vprašanih. Vlada medtem trdi, da bo prestižna univerza več tisoč madžarskim, kitajskim in drugim mednarodnim študentom omogočila pridobitev diplome, ki je cenjena.