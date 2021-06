V politični skupini socialistov in demokratov (S&D) so danes podali predlog, da se na dnevni red zasedanja uvrsti razprava o Sloveniji v povezavi z vmešavanjem vlade v sodstvo in s tem povezano grožnjo vladavini prava. Razpravo je minuli četrtek napovedala že predsednica skupine S&D Iratxe Garcia Perez, in sicer po odstopu ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič in razveljavitvi razpisa za imenovanje dveh delegiranih tožilcev iz Slovenije.

Po njenem mnenju je bila odločitev slovenske vlade, da se vmeša v sodstvo in ustavi imenovanje evropskih delegiranih tožilcev, nezakonita in v nasprotju z vladavino prava, prav tako ogroža upravljanje sredstev EU. Pozvala bom k razpravi o tem na naslednjem srečanju vodij političnih skupin, je zapisala na Twitterju.

V pisarni slovenske evropske poslanke iz vrst S&D Tanje Fajon so danes pojasnili, da je S&D pobudo vložila skupaj s skupinama zelenih in levice v Evropskem parlamentu. Vsi morebitni očitki, da sta pobudo za razpravo sprožila slovenska evropska poslanca iz vrst S&D, je brezpredmetna, so še navedli. Odločitev, ali bo razprava uvrščena na končni dnevni red plenarnega zasedanja prihodnji teden, bo na sestanku v četrtek sprejela konferenca predsednikov, v kateri so vodje političnih skupin Evropskega parlamenta. Predlog predvideva še, da bi Evropski parlament ob razpravi sprejel tudi resolucijo, česar v dosedanjih primerih obravnave Slovenije v Evropskem parlamentu ni bilo.