Dve zmagi (Italija 3:0, Poljska 3:1) in en poraz (Srbija 1:3) – to je izkupiček slovenskih odbojkarjev v protikoronskem mehurčku v Riminiju, kjer v elitni ligi narodov nastopa 16 reprezentanc iz Evrope, Severne in Južne Amerike, Avstralije in Azije. Vsaka reprezentanca bo v petih tedenskih sklopih do 23. junija v dvorani sejmišča v obmorskem Riminiju odigrala po tri tekme (skupno kar 15), polfinale, na katerega upajo tudi odlični Slovenci, bo v soboto, 26. junija, finale pa dan kasneje.

»Z izkupičkom točk po treh tekmah smo zadovoljni, čeprav nam je žal, da nismo premagali Srbije. Če bi pri 1:1 osvojili tretji niz, za kar smo imeli priložnost, bi se tehtnica verjetno nagnila na našo stran. Toda vedeti moramo, da smo proti evropskim prvakom igrali prvo, zgodovinsko tekmo v ligi narodov, in morda se je to tudi poznalo v naši igri. Po dveh zmagah proti izjemno uglednima tekmecema se je razpoloženje v ekipo vrnilo in nestrpno čakamo nadaljevanje tekmovanja,« je prve nastope v Riminiju ocenil podajalec v slovenski vrsti Dejan Vinčić, medtem ko je selektor Alberto Giuliani dodal, da je predvsem vesel zmage proti svetovnim prvakom Poljakom: »Zadovoljen pa sem tudi zaradi napredka ekipe. Izboljšali smo svojo igro, zlasti smo pokazali več zbranosti in konstantnosti pri ključnih točkah. Veseli me tudi, da smo v prvem tridnevnem ciklu osvojili že dve zmagi. To je dobro za našo uvrstitev pa tudi za vzdušje v ekipi. V netekmovalnih dneh moramo najti pravo ravnovesje med počitkom in treningom, prav tako pa ne smemo izgubiti zbranosti, saj je turnir še dolg.«

Po prvi petini si Slovenija s šestimi točkami in razmerjem v nizih 7:4 deli peto mesto s Poljsko, po treh prostih dneh pa jo jutri ob 16. uri čaka obračun z Nizozemsko.

Vrstni red po treh krogih: Brazilija 9, Francija 8, Japonska in Rusija po 7, Poljska, Slovenija, Nemčija, ZDA in Srbija po 6, Bolgarija 4, Iran in Kanada po 3, Nizozemska 1, Italija, Argentina in Avstralija po 0.