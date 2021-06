Kot je v sklicu, naslovljenem na vlado in njen generalni sekretariat, zapisal direktor Slovenske tiskovne agencije (STA), je namen skupščine državi oziroma vladi, ki v njenem imenu izvaja pravico edine družbenice STA, zagotoviti, da se seznani s poslovanjem STA, njenim predstavnikom pa omogočiti, da pregledajo dokumentacijo o poslovanju, s katero se želijo seznaniti. Vse to z namenom, "da se odpravijo razlogi, zaradi katerih edini družbenik zavrača financiranje opravljanja javne službe in da se v posledici navedenega zagotovijo za poslovanje družbe nujno potrebna denarna sredstva in se prepreči njen stečaj," je zapisano.

Direktor STA kot edino točko dnevnega reda predlaga seznanitev družbenika s poslovanjem STA in pregled dokumentacije družbe po seznamu, oblikovanem na podlagi dopisov Ukoma, poslanih na STA oktobra in novembra lani. Med drugim gre za kopije vseh pogodb in naročilnic iz tržne dejavnosti, ki se nanašajo na leto 2020 ali so bile v tem letu prvič sklenjene, seznam pogodb, ki jih ima STA sklenjene z drugimi medijskimi hišami in vsebujejo tudi kompenzacije, seznam sredstev, ki jih je STA investirala v oglaševanje lastne dejavnosti v letu 2020 ter seznam vseh naročnikov in morebitne spremembe cen za zadnjih pet let.

Na skupščini, ki je sklicana na sedežu STA, naj bi sprejeli sklep, da se je družbenik seznanil s poslovanjem STA in pregledal zahtevano dokumentacijo, nato pa Veselinovič ocenjuje, da bo vlada zagotovila financiranje STA.

V sklicu skupščine direktor STA navaja, da je sklic nujen zaradi varovanja interesov družbe. Vlada oziroma Ukom namreč že vse od 1. januarja letos ne zagotavlja financiranja opravljanja javne službe in financiranje pogojujeta s pregledom dokumentacije oz. poslovanja družbe. Vodstvo STA ji je, kot navaja v sklicu, želeno dokumentacijo poslalo 22. aprila v kabinet predsednika vlade, od koder so jo poslali nazaj, a je STA sprejem pošiljke zavrnila.

Zaradi vsega navedenega se je »družba znašla v resnih likvidnostnih težavah, ki bodo, v kolikor ne bo nemudoma zagotovljeno financiranje javne službe, lahko privedle do stanja insolventnosti in stečaja družbe«, je v sklicu skupščine zapisal direktor STA.

Predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin je sicer v ponedeljek v pogovoru za POP TV dejal, da zadeve v zvezi s STA rešujejo in da se pripravlja posebna uredba, v kateri bodo uredili razmere, nastale med STA in državo. Na podrobnejša vprašanja STA o uredbi, pa so z Ukoma danes sporočili le, da se uredba pripravlja in da jo bodo predstavili, ko bo sprejeta na vladi.