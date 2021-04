»Javno financiranje bo prispevalo k zagotavljanju neodvisnih novic slovenski javnosti brez neupravičenega izkrivljanja konkurence na notranjem trgu,« so zapisali.

»Današnja odločitev bo Slovenski tiskovni agenciji (STA) omogočila, da še naprej opravlja svojo pomembno javno službo. Neodvisne tiskovne agencije igrajo bistveno vlogo v medijih,« je poudarila izvršna podpredsednica komisije Margrethe Vestager, ki je pristojna tudi za konkurenco.

Ohranitev neodvisne nacionalne agencije v državi članici po besedah Vestagerjeve zagotavlja, da se mediji lahko sklicujejo na tok novic o nacionalnih in mednarodnih dogodkih s perspektive te države, kar prispeva k pluralnosti medijev in virov informacij po vsej EU.

Komisija je odločitev sprejela na podlagi notifikacije slovenskih oblasti, posredovane januarja letos. Slovenija je tedaj komisijo obvestila o nameri nadomestila za STA za izvajanje dejavnosti obveščanja slovenske javnosti o nacionalnih in mednarodnih novicah v tem letu v vrednosti 2,5 milijona evrov, so sporočili v Bruslju.

Komisija je ukrep preučila in sklenila, da je v skladu s pravili EU o državnih pomočeh, saj zagotavlja službo v splošnem javnem interesu in spodbuja pluralnost medijev, ne da bi neupravičeno izkrivljal konkurenco.

Člani nadzornega sveta so na tej seji v skladu z veljavno zakonsko ureditvijo odločali tudi o predlaganem sklepu o izplačilu spremenljivega dela prejemka za direktorja za poslovno leto 2020. Gre za nagrado direktorju, ki jo za poslovodstvo družb v državni lasti predvidevata t. i. Lahovnikov zakon in uredba o določilih najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, navaja Veselinovič v sporočilu medijem.

Urbanija prek twitterja dezinformiral javnost

O tem, kako je prišlo do dezinformacije, ki so jo objavili nekateri mediji in jo je na twitterju komentiral tudi direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija, pa navaja, da lahko sklepa »po tem, da je eden izmed članov nadzornega sveta STA zapustil sejo, še preden sem že na seji povedal, da se izplačilu te nagrade za uspešno poslovanje v letu 2020 dokončno in v celoti odrekam«.

Urbanija je namreč zapisal, da je brez besed, ko se je dal Veselinovič nagraditi z dvema plačama, ob tem, da so bile zaposlenim izplačane nagrade v višini le okoli 300 evrov in ob tem, ko hkrati vsem grozi, da bo potopil podjetje v dobrem mesecu.

Veselinovič je sicer danes sporočil tudi, da je vladni urad za komuniciranje (Ukom) danes zavrnil tudi plačilo zahtevka za opravljanje javne službe za marec. Danes tako mineva že 119. dan, od kar STA opravlja javno službo brez plačila s strani države, nadaljujejo pa se tudi "aroganca, laži, blatenje, netenje konfliktov v kolektivu STA in sprenevedanje".