Vlada je v predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu predvidela, da bi sklad nastal s preoblikovanjem Slovenskega državnega holdinga (SDH) in tako prevzel upravljanje skoraj vseh državnih naložb. Zakon je v DZ marca letos že prestal drugo branje, tretje branje in s tem potrditev zakona pa je ustavila zahteva za razpis posvetovalnega referenduma, ki so jo vložili poslanci opozicijskih Levice, LMŠ, SD in SAB.

Predlagatelji referenduma opozarjajo, da se s predlaganim zakonom ne rešuje vprašanja financiranja pokojnin v prihodnosti, omogoča pa neomejeno moč kadrovanja v državnih podjetjih. »Vlada si poskuša kupiti eno leto do volitev, da bo lahko v tem času delala z državnim premoženjem, kar bo hotela,« je v imenu predlagateljev danes dejal Luka Mesec (Levica).

Še eno kukavičje jajce oblasti

Po načrtih vlade bi nacionalni demografski sklad nastal s preoblikovanjem Slovenskega državnega holdinga in prevzel upravljanje skoraj vseh državnih naložb. Gre za 8,6 milijarde evrov državnega premoženja, je spomnila Andreja Zabret (LMŠ) in opozorila, da je zakonsko besedilo spisano tako, da se vse vzvode upravljanja in nadzora sklada daje v roke političnih strank in vlade. Če bo demografski sklad ustanovljen v predlagani obliki, bo njegov prispevek v podhranjeno javno blagajno zanemarljiv, poleg tega želi vlada iz njega financirati tudi dolgotrajno oskrbo in družinsko politiko, je dejala. »Potrebujemo takšen sklad, da bo dejansko in izključno prispeval k zmanjšanju vrzeli v pokojninski blagajni,« je dejala.

Dejan Židan (SD) je predlog zakona označil za »še eno kukavičje jajce trenutno vladajočih«. Upravljanje državnega premoženja bi združili pod eno streho, dobičke pa razpršili, namesto da bi jih uporabili za financiranje pokojnin v prihodnosti, je bil kritičen. Naj se sredstva od upravljanja državnega premoženja nameni izključno za pokojnine, je menila tudi Alenka Bratušek (SAB). »Premoženje mora ostati v lasti države, sklad pa naj z njimi le upravlja,« je povedala in dodala, da se morajo sredstva sklada akumulirati vsaj 20 let, ob tem pa morajo biti zagotovljeni tudi dodatni viri. Le tako bo mogoče zagotoviti stabilne vire za pokojnine danes in tudi čez 40 let, je poudarila Bratuškova.