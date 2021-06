Zaradi zaprtja nakupovalnega središča zaradi epidemije covida-19 je bila družbi BTC lani ob šest milijonov evrov prihodkov, so v današnjem sporočilu za javnost navedli v BTC. A se je ob tem povečal obseg poslovanja logistične dejavnosti, ki je presegla načrtovani dobiček in prispevala k dobrim poslovnim rezultatom družbe, ki je lani izvedla načrtovane naložbe v višini devet milijonov evrov.

Z lanskim poslovanjem se je danes seznanila skupščina BTC, ki je na podlagi nasprotnega predloga največjih delničarjev Ajdacom in Invest Point izglasovala višjo dividendo od sprva predlagane, in sicer v višini 12 evrov bruto na delnico, kar je 24 odstotkov več od izplačane dividende v lanskem letu. Družba bo tako od bilančnega dobička za 2020 v višini 8,6 milijona evrov za izplačilo dividend namenila 2,7 milijona evrov, preostanek pa bo ostal nerazporejen.

Za naložbe bodo namenili 7,8 milijona evrov

Lani se je v BTC odprlo in prenovilo več kot 13.000 kvadratnih metrov trgovskih in storitvenih poslovnih prostorov, do konca leta pa družba načrtuje prenovo še dodatnih 8000 kvadratnih metrov prostorov, so navedli v družbi in spomnili tudi na druge novosti in naložbe. Za leto 2021 družba BTC načrtuje čiste prihodke v višini 73 milijonov evrov, za naložbe pa naj bi po načrtih namenili 7,8 milijona evrov. Kot so navedli, je v zaključni fazi tudi sprejemanje ambiciozne strategije razvoja do leta 2025.

Med drugim so izpostavili, da bodo skupaj z izbranim partnerjem v Zalogu na 60.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču zgradili visoko regalno skladišče, kar bo zadostovalo za konsolidacijo obstoječih površin manjših dislociranih lokacij, ki družbi povzročajo neoptimalne procese. BTC je, kot so ob tem spomnili, s poslovnim partnerjem Spar Slovenija lani podpisal tudi novo pogodbo za upravljanje logistike za obdobje desetih let, kar nakazuje intenzivnejšo rast logistične dejavnosti v družbi BTC.