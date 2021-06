Brazilska vlada za zdaj ni potrdila Cope Americe

Eden brazilskih vidnejših politikov Luiz Eduardo Ramos je danes povedal, da Brazilija še ni dala zelene luči za organizacijo južnoameriškega nogometnega prvenstva, ki bi moralo biti od 13. junija do 10. julija. Prvotno bi moralo biti prvenstvo v Argentini in Kolumbiji, a sta se obe državi umaknili zaradi koronskih okužb in političnih napetosti.