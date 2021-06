Celjska okrožna sodnica Alenka Jazbinšek Žgank je od marca letos razpisala že osem obravnav zoper premierja Janeza Janšo. Na sedmo razpisano obravnavo je predsedniku vlade prvič uspelo priti na celjsko sodišče, a tudi takrat ni šlo brez zapleta. Sedma razpisana obravnava, ki je bila predvidena za 14. maj, je bila že po dobri uri preložena. Dva porotnika v tričlanskem sodnem senatu sta tedaj namreč prosila, da se ju iz zadeve izloči, ker sta člana stranke SDS.

Novinarki RTV Eugenija Carl in Mojca Šetinc Pašek Janšo zasebno tožita zaradi žaljivega tvita, v katerem ju je premier označil za »odsluženi prostitutki«. Ker se je danes obravnava začela znova, je Janša na začetku ponovil celoten zagovor, kjer opisuje, čemu je napisal sporni tvit, s katerim da je branil čast svoje stranke SDS, saj da je Eugenija Carl v prispevku obtožila stranko povezav z desnimi ekstremisti, kar da je bila kaplja čez rob po njegovem dolgoletnemu žaljivemu poročanju obeh tožnic o stranki SDS. Carlova je pojasnila, da Janša v tvitu nikjer ni omenil domnevno spornega prispevka, niti ni zahteval popravka, kar kaže, da je bil njegov namen ponižati njo in kolegico Mojco Pašek Šetinc, kar da je storil naklepno, saj je najbolj spremljana oseba v Sloveniji in je vedel, da bo njegov tvit dosegel velik odmev skozi množične medije, s čimer da je prestopil vse meje in segel izven civilizacijskih norm, da bi diskreditiral njo in njeno delo.

Janša je sodnico na koncu samo opomnil, da lahko sojenje spremlja do 11. ure, ker ima potem neodložljive obveznosti.