Poslanec SAB Marko Bandelli je Janezu Janši in vladi očital preganjanje državljanov in mučenje, ki je posledično rezultiralo v protestih. Janša je na očitke odgovoril, da je »žalostno, da opozicija vztraja pri nasprotovanju vladi, tudi, ko bi morali stopiti skupaj v boju z epidemijo«. Povedal je, da je Zakon o nalezljivih boleznih bil sprejet 25 leti ter da ta vladi in ministrstvu za zdravje omogoča, da lahko sprejme zaščitne ukrepe, ko je prebivalstvu grozi nalezljiva bolezen. Je pa dodal, da bi bilo potrebno zakonsko podlago za ukrepe dopolnjevati, kar je vlada storila v desetih protikoronskih paketih. Kot je poudaril, je bilo na ustavnem sodišču izpodbijanjih le dva do tri odstotke teh ukrepov.

Glede zakonske podlage za uveljavljanje zaščitnih ukrepov, kot je nošenje mask, je premier dejal, da jo vladi oz. v številnih primerih tudi ministrstvu za zdravje daje zakon o nalezljivih boleznih, sprejet pred približno 25 leti. Dodal je, da je pandemija pokazala, da je zakonsko podlago treba dopolnjevati, kar je vlada tudi storila v desetih protikoronskih zakonih.

»Verjetno je v njih na desetine bolj izostrenih zakonskih podlag, na ustavnem sodišču so bili mogoče izpodbijani dva, trije odstotki. Nekateri so tudi padli. Ustavno sodišče je doslej razveljavilo na stotine predpisov, tudi v času, ko ni bilo nobene epidemije in so vlade imele veliko časa za razmisleke in za ukrepe,« je dejal Janša.

Premier dvomi v resničnost navedb v pismu Parage Predsednik preiskovalne komisije Robert Pavšič (LMŠ) je Janšipredočil pismo nekdanje zaposlene na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Metke Paragi, v katerem je na predsednika vlade naslovila opozorilo o več nepravilnostih in nedoslednostih, odkar je vodenje NLZOH prevzela Tjaša Žohar Čretnik. Janša je dejal, da je direktorica laboratorija po njegovih izkušnjah vedno delovala izjemno profesionalno, da pa ne ve, za kaj gre pri sporu med njo in Paragijevo, zato tega ne more komentirati. Podvomil je tudi v resničnost navedb v pismu in dodal, da je vsako tako opozorilo posredovano neposredno odgovornim. »Če bi se izkazalo, da očitki držijo, bi minister za zdravje verjetno ukrepal. Kot vem, je NLZOH delo opravljal kakovostno in zgledno,« je dejal. Izpostavil je, da so bili njihovi podatki o količini koronavirusa v odpadnih vodah po posameznih regijah pravočasno opozorilo o tem, kaj sledi glede razvoja epidemije.

Janša: Možno je, da pri nekaterih hitrih testih ni bilo vse v redu Pavšič je želel tudi Janšev komentar glede navedb vodje strokovne skupine za hitre teste pri ministrstvu za zdravje Viktorije Tomič o neustrezni verifikaciji hitrih antigenskih testov podjetja Majbert Pharm, ki je Sloveniji dobavilo prve večje količine hitrih testov za množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Janša je vprašal, ali naj bi vlada ravnala na podlagi tega, ker reče en strokovnjak, ali naj odloči na podlagi mnenja pristojne institucije. »Hitrih testov je na stotine, vsi so šli čez različne verifikacije, možno, da v nekaterih posamičnih primerih nekaj ni bilo v redu,« je dejal. Spomnil je, da so bili na začetku epidemije covida-19 povsod po svetu problemi, saj med drugim ni bilo jasno, koliko so testi sploh zanesljivi. Janša je povedal, da je NLZOH »mogoče kdaj predlagal verifikacijo določenih hitrih testov«. Je pa zanikal informacije, da naj bi fizično obiskal Slovaško in od tam prinesel teste za samotestiranje. Povedal je, da so bili ti testi donirani. Šlo naj bi za nekaj tisoč testov, ki jih je nato pristojna institucija preverila. Na vprašanje poslanca SAB Marka Bandellija glede upravičenosti izplačila covidnih dodatkov pa je odgovoril, da so o tem odločali predstojniki posameznih institucij in v primeru ugotovljenih nepravilnosti tudi ukrepali, vlada pa da te pristojnosti nima.

Za težave pri obvladovanju epidemije je okrivil 'upor' proti uvedbi sledilne aplikacije Glede očitkov o slabem obvladovanju epidemije je Janša dejal, da je težave leta 2020 povzročil tudi upor proti uvedbi aplikacije. Pri tem pa je povedal, da so nekateri v opoziciji, posebej Alenka Bratušek, temu ostro nasprotovali. Za nizko stopnjo precepljenosti v Sloveniji je okrivil »nekdanji komunistični režim«. Kot je dejal, imajo s precepljenostjo težave »vse države, v katerih je vladal enopartijski režim, kjer je tudi manjše zaupanje v znanost«. Na vprašanje glede domnevno neupravičenih izplačil dodatkov zdravstvenim delavcem, pa je Janša povedal, da so o dodatkih odločali predstojniki institucij ter da teh pristojnosti vlada nima.