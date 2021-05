Kot je pokazala anketa med zaposlenimi, je prav pomanjkanje parkirišč ena najpogosteje izpostavljenih težav zaposlenih na UKC Ljubljana in Onkološkem inštitutu. Da bi zaposlenim vsaj malo olajšali prihod na delovno mesto, Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z javnima podjetjema LPP in LPT jutri uvaja direktni LPP-povezavi s P+R Stožice in P+R Barje do UKC Ljubljana ter Onkološkega inštituta Ljubljana. Na tak način bo več kot 10.000 osebam, kolikor jih je zaposlenih v teh dveh največjih slovenskih zdravstvenih ustanovah, zagotovila udoben, učinkovit in ugoden dostop do delovnega mesta. Potnikom bo tako prihranjen stres, povezan z iskanjem parkirnega prostora, privarčevali pa bodo tudi denar, saj stanejo celodnevno parkiranje ter povratni vožnji z avtobusom zgolj 1,2 evra, kar je mesečno vsaj pol manj od najema parkirnega prostora.

En avtobus pripelje do 100 zaposlenih

Kot je povedal Jože Golobič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja UKC Ljubljana, imajo na strani MOL odličnega sogovornika, ki jim je tudi v času epidemije znal prisluhniti. »Kot veste, so osrednji bolnišnici zagotavljali pomoč prostovoljci LPP, zagotavljali so prevoze v času ustavljenega javnega prometa ter omogočili brezplačno parkiranje na javnih površinah. Vse to so bili dobri zgledi, ki so jih posnemali župani po celi državi,« je povedal Golobič, ki je izpostavil, da je prav parkiranje ena od težav, ki jih navajajo medicinske sestre ob vzrokih, zakaj razmišljajo o alternativnih zaposlitvah. »Dejstvo je, da je bil obseg parkirišč v okolici UKC Ljubljana načrtovan za standarde sedemdesetih, kar pomeni, da jih je premalo. Tako je edina možnost, da preusmerimo promet. Če si predstavljate kolono – en avtobus zasede toliko prostora kot trije avtomobili, lahko pa pelje do sto potnikov. To ni razmišljanje izven škatle, to je razmišljanje z željo, da škatla ne obstaja.«

In tudi slednjo novost je pozdravila Andreja Uštar, generalna direktorica Onkološkega inštituta, ki je poudarila, da je anketa med zaposlenimi na inštitutu, ki jo letno izvajajo, pokazala, da so zaposleni glede težav, ki jih imajo s parkiranjem, precej nezadovoljni. »Na inštitutu imamo namreč le 100 parkirnih prostorov za zaposlene, želeli pa bi si seveda, da omogočimo parkiranje prav vsem. Anketo glede možnosti parkiranja, ki jo uvaja MOL z jutrišnjem dnem, je izpolnilo skoraj 200 zaposlenih, tako da menim, da je bo rešitev dobro sprejeta,« je še povedala Uštarjeva. Jutranje odhode avtobusov s parkirišč P+R in nato popoldne nazaj do njih s Hrvatskega trga so uskladili glede na ankete med tisoč zaposlenimi. Avtobus z oznako UKC+OI bo s P+R Stožice in P+R Barje odpeljal vsako jutro ob 5.30.