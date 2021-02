Spremenjeni vozni redi so že dostopni na spletni strani javnega podjetja LPP, in sicer jih lahko uporabniki najdejo med objavljenimi voznimi redi, označeni pa so z zavihkom v pripravi.

Ob tem v LPP še opozarjajo, da vozni redi, ki so zdaj nameščeni na postajališčih, ne bodo veljali. V jesenskem valu epidemije avtobusi LPP med 16. novembrom in 15. decembrom niso vozili. Po ponovnem zagonu javnega prometa pa so se zaradi nekaterih še vedno veljavnih vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom na ceste večinoma vrnili in vozili po voznih redih, ki sicer veljajo v času šolskih počitnic. Zdaj bodo njihovi intervali spet pogostejši, predvsem v času jutranje in popoldanske prometne konice. Če so imeli denimo avtobusi na progi 1 v preteklih tednih med 6. in 8. uro štiri odhode s postajališča P+R Dolgi most, jih bodo imeli od ponedeljka dalje šest. žir