Slovenci so hitro pozabili na poraz v uvodnem krogu proti Srbiji in proti Italiji, ki je v petek gladko izgubila prvo tekmo proti Poljski, pokazali zelo solidno predstavo. Res je, da Italijani niso igrali v najmočnejši postavi, da jim je manjkalo kar nekaj zvezdnikov, a to ne zmanjšuje slovenskega uspeha. Varovanci Alberta Giulianija, ki je nekoliko spremenil postavo, so tokrat bolje servirali kot na prvi tekmi, bolje je deloval tudi sprejem.

Za razliko od prve tekme proti Srbiji je slovenski selektor Alberto Giuliani na klopi pustil Dejana Vinčića, Tončka Šterna in Tineta Urnauta, ki so jih zamenjali Gregor Ropret, Mitja Gasparini in Žiga Štern, vsi trije pa so upravičili uvrstitev v prvo postavo.

Slovenija je dobro začela, do izida 5:7 vodila, nato pa zaradi težav pri sprejemu dovolila tekmecem, da so dvakrat povedli za tri točke, drugič pri izidu 18:15. A tako kot je bil dober začetek, je bil za Slovence dober tudi konec. Za to je najbolj zaslužen Klemen Čebulj, ki je po zaostanku 21:22 nanizal tri zaporedne ase, njegove delo pa je z zadnjo točko nadgradil Gasparini.