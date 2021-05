EU za resnejši spopad s spletnim dezinformiranjem

Evropska komisija je v sredo predstavila smernice za okrepljen kodeks ravnanja glede dezinformacij na spletu. Z njim želi komisija spodbuditi platforme, kot so facebook, twitter, google, tiktok in druge, k resnejšemu spopadanju z manipulacijami z lažnimi novicami in širjenjem zavajajočih vsebin.