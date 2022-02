Srednjeevropski observatorij za digitalne medije (CEDMO), ki ima sedež v Pragi, je financiran z evropskimi sredstvi in je pod vodstvom Karlove univerze. »Naš cilj je okrepiti interdisciplinarno in mednarodno sodelovanje, da bi podprlo regionalno odpornost, socialno kohezijo, blaginjo in demokracijo v naših državah,« je povedal koordinator projekta Vaclav Moravec. Projekt bo med drugim vključeval tudi akademske raziskave o dezinformacijskih verigah, regulaciji in vplivu dezinformacij na medije, skupnosti in družbo.

Direktorica AFP za Evropo Christine Buhagiar je dejala, da projekt združuje ključne akterje, da bi javnosti pomagali bolje krmariti med potencialno škodljivimi lažnimi ali zavajajočimi informacijami.

CEDMO združuje partnerje na Češkem, Poljskem in Slovaškem, med njimi tudi tiskovno agencijo AFP, ki je vodilna na področju digitalnih preiskav. V projektu sodelujejo tudi poljska univerza SWPS, češka tehnična univerza, slovaški Kempelen Institute of Intelligent Technologies in Univerza svetega Cirila in Metoda.

Zaradi nizke stopnje medijske pismenosti velja srednja Evropa za še posebej ranljivo regijo za dezinformacije. Lokalni medijski nadzorniki prav tako pravijo, da so države v regiji pogosto tarča proruskih dezinformacij.

Decembrska raziskava Eurostata je pokazala, da le 16 odstotkov ljudi na Poljskem in 19 odstotkov na Češkem preverja informacije na spletu, kar je ena najnižjih stopenj v EU. Najvišja stopnja je bila ugotovljena na Nizozemskem, kjer je 45 odstotkov vprašanih izjavilo, da so v zadnjih treh mesecih preverili informacije, ki so jih našli na spletnih straneh ali v družbenih medijih.