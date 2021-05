Čeprav drugi teniški igralec sveta Daniil Medvedjev ne sodi med favorite na peščeni podlagi, je obdržal mesto na svetovni lestvici in je v Pariz pripotoval kot drugi nosilec. Posledica tega je bila, da je žreb določil, da se bosta lahko že v polfinalu pomerila prvi igralec sveta Novak Đoković in Španec Rafael Nadal, ki bo od jutri naprej na Rolandu Garrosu napadal že svojo 14. lovoriko na turnirjih največjih četverice. Z njo bi peščeni kralj postal najuspešnejši igralec vseh časov na turnirjih za grand slam, saj bi z 21 lovorikami prehitel Švicarja Rogerja Federerja.

Nadal je v Pariz dopotoval z najlepšo popotnico – deseto zmago na mastersu v Rimu, kjer je v finalu ugnal prav Đokovića. Medtem ko si je Španec pred Parizom privoščil dva tedna priprav, Đoković, največji izzivalec Nadala, tekmuje na domačem turnirju v Beogradu. Poleg Španca in Srba je v zgornji polovici žreba tudi Roger Federer, ki bi se v primeru štirih zmag v četrtfinalu pomeril z Novakom Đokovićem.

Iga Šwiatek bo branila lansko zmago proti Kaji Juvan

Smolo pri žrebu je imela Kaja Juvan, ena izmed štirih Slovencev, ki bodo nastopili na glavnem turnirju med posamezniki. Ljubljančanka se bo pomerila proti lanski zmagovalki Igi Šwiatek, ki je prva favoritinja za vnovično lovoriko. Poljakinja je namreč zmagala na mastersu v Rimu in zdi se, da je šampionsko formo ujela ob pravem času. Na stavnicah sta druga in tretja favoritinja Avstralka Ashleigh Barty in Belorusinja Arina Sabalenka.

»Marčevska okužba z virusom v Mehiki mi je vzela veliko moči. Sem potrpežljiva in trdo delam, a na trenutke se še vedno utrudim bolj kot sicer. Da bi se čim bolje pripravila na nadaljevanje sezone, sem v zadnjem času več trenirala in manj tekmovala,« sporoča Kaja Juvan, ki je pred dobrim mesecem začela sodelovati z novim trenerjem, Belgijcem Philippom Dehaesom. »Zamenjava trenerja ni bila najlažja. Do spremembe je namreč prišlo sredi sezone in še po bolezni. Ima veliko izkušenj. Skupaj smo en mesec in pol. Tudi on gleda na skupno zgodbo dolgoročno. Upam in verjamem, da se bo na koncu menjava obrestovala,« odgovarja Ljubljančanka.