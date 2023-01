Na podlagi poročila o izrednem strokovnem nadzoru nad ravnanjem policije pri varovanju protestov je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki po odstopu ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar začasno vodi notranje ministrstvo, že podala usmeritve in navodila, na podlagi katerih pričakuje ustrezno ravnanje policije, je dejala na današnji novinarski konferenci.

O tem, koliko premestitev in zamenjav posameznih kadrov bo to prineslo, Ajanović Hovnikova danes ni odgovorila. Policija bo o svojih ugotovitvah poročala 31. januarja in takrat bo tudi znano, koliko ljudi so identificirali na policiji in koliko na notranjem ministrstvu, je dejala. »Naše poročilo je zelo eksaktno, iz njega jasno izhaja, kje smo identificirali težave, in pričakujemo, da jih bo policija našla na istem mestu in ob tem v nadaljevanju ustrezno ukrepala,« je ob tem dodala ministrica.

Kot je še dejala, je sama kot državljanka zgrožena nad ugotovitvami poročila, kot ministrica pa je dolžna poskrbeti, da do takih zlorab nikoli več ne pride. Nadaljnje usmeritve policiji bodo tako šle predvsem v smeri priprave sistemskih ukrepov, ki bodo v bodoče preprečevali zlorabo policije.

V pripravi strategija upravljanja migracij

V pripravi sta tako tudi noveli zakonov o organizaciji in delu v policiji ter o nalogah in pooblastilih policije. Priprava sprememb bo po besedah Ajanović Hovnikove temeljila tudi na ugotovitvah poročila o nadzoru, spremembe organiziranosti pa prihajajo še v luči umika schengenske meje s slovenske južne meje.

Ministrica je sicer med ključnimi prioritetami notranjega ministrstva za letos navedla pripravo strategije upravljanja migracij. Ob tem so v pripravi tudi spremembe zakona o tujcih, te so že v medresorskem usklajevanju z ministrstvom za javno upravo. Delo nadaljuje tudi medresorska skupina, ki bo v drugi polovici leta pripravila sistemske ukrepe za celovito obravnavo migracij in integracijo tujcev.

»Moja ključna naloga na tem resorju je zagotavljanje njegovega nemotenega delovanja«

Ajanović Hovnikova je sicer vodenje resorja po odstopu Bobnarjeve prevzela začasno, za največ tri mesece. O tem, ali je morebiti tudi sama med kandidati za novega notranjega ministra, je danes dejala le, da je trenutno njena ključna naloga na tem resorju zagotavljanje njegovega nemotenega delovanja, o kandidatu za notranjega ministra pa da se bo izrekel premier Robert Golob, ko bo sprejel odločitev.

Ali bi sama sprejela vodenje tega resorja, ministrica ni izrecno zanikala, odgovorila je le, da je sama »odlična ministrica za javno upravo«.