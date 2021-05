Igor Ljakovest, ki je glede na ugotovitve preiskave vodil operacijo, bo moral v kazensko kolonijo za 12 let. Še tri so obsodili na po osem let zapora. Edini, ki je priznal krivdo, je prejel krajšo kazen in bo moral v zapor za pet let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vsak od obsojenih mora plačati Golunovu tudi odškodnino v višini milijon rubljev (11.200 evrov).

Golunov je vidnejši novinar, ki je znan po svojih preiskavah struktur oblasti in moči v Rusiji. Njegovi podporniki in delodajalec medij Meduza so trdili, da so mu droge podtaknili iz maščevanja zaradi njegovega dela.