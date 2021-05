Sodišče je v zgodovinski sodbi ocenilo, da mora britansko-nizozemsko podjetje prispevati k boju proti nevarnim podnebnim spremembam, kar velja tako za lastna podjetja kot za dobavitelje in končne uporabnike. Ob tem je po poročanju tujih tiskovnih agencij poudarilo, da se mora Shell varstva podnebja lotiti takoj.

V Shellu so medtem poudarili, da že zdaj delajo veliko in investirajo milijarde, cilj podjetja je namreč nič izpustov CO2 do leta 2050. Vendar pa je sodišče odločilo, da ukrepi podjetja niso dovolj konkretni in imajo veliko izjem.