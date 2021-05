Po poročanju regijskega centra za obveščanje je voznik, ki je vozil v smeri Ljubljane, pri viaduktu Golo rebro zapeljal s ceste in trčil v drevo, pri tem pa se je vozilo prevrnilo na bok. Posredovali so gasilci iz Slovenskih Konjic in Zreč, ki so poškodovane rešili iz vozila in pomagali reševalcem. Ti so na kraju oskrbeli pet ljudi in jih prepeljali v bolnišnico, eno osebo pa so pregledali na kraju nesreče.

Kot je povedal poveljnik PGD Zreče Marijan Jelenko, so bili v kombiju z ukrajinskimi tablicami najverjetneje ljudje, ki so bili namenjeni v Italijo, kamor se jih veliko vozi na delo. Zelo verjetno je, da je voznik s ceste skrenil zaradi utrujenosti. Milena Trbulin s PU Celje je dodala, da voznik, 63-letni Ukrajinec, ni vozil po sredini prometnega pasu. Na ravnem in preglednem delu vozišča je zapeljal desno, čez prometni pas za počasna vozila, na travnato brežino, kjer je najprej trčil v prometne objekte in nato s sprednjim delom vozila še v drevo. »Posebno hudo se je poškodovala 61-letna sopotnica, lažje pa sta bila poškodovana še 36-letna sopotnica in 65-letni sopotnik. Voznik in druga dva sopotnika se v trčenju niso poškodovali,« je poročala Trbulinova. Vsi trije poškodovani so prav tako državljani Ukrajine. Zaradi prometne nesreče je bil promet na tem delu avtoceste delno oviran tako na desnem prometnem pasu kot tudi na pasu za počasna vozila.