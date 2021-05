Okoli pol šeste ure včeraj zvečer je v prometni nesreči v naselju Kojsko v Goriških Brdih umrl 58-letni motorist. Po navedbah policistov iz PU Novo mesto je vozil iz smeri naselja Gonjače proti Podsabotinu ter kot drugi ustavil za avtom v koloni vozil, ker je na ozkem delu ceste nasproti pripeljal voznik tovornjaka. Iz neznanega razloga je potem padel po cesto oziroma se prevrnil na levi bok in to prav v trenutku, ko je mimo pripeljal tovornjak. Ta ga je prevozil. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl.

Poleg policistov so bili na kraju nesreče tudi novogoriški poklicni gasilci in reševalci. Dežurna zdravnica je potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno inšpekcijo, na kateri bodo ugotavljali natančen vzrok smrti. Na Severnem Primorskem so na cestah letos v prometnih nesrečah umrli štirje ljudje.