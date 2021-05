Še dva meseca je do začetka olimpijskih iger (OI) v Tokiu in japonska vlada, ki se jim je lani odpovedala, jih tokrat očitno namerava izpeljati. Več kot 60 odstotkov Japoncev pa zahteva, da jih še enkrat preložijo ali sploh odpovejo. Bojijo se, da bi se pandemija še bolj razširila.

Dežela vzhajajočega sonca je toliko bolj izpostavljena covidu-19, ker je bilo doslej z dvema odmerkoma cepiva cepljenih samo 1,9 odstotka Japoncev, 2,6 odstotka pa jih je dobilo en odmerek. Premier Jošihide Suga zdaj zahteva, da naj bodo do konca julija cepljeni vsi starejši od 65 let. To bo težko, saj jih je bilo v tej starosti vsaj z enim odmerkom cepiva Moderne, Pfizerja ali AstraZenece cepljenih komaj 4,7 odstotka.

Vzrok za tako nizek delež cepljenih, daleč najnižji med vsemi razvitimi državami, je togost in nespretnost birokracije pri organizaciji cepljenja. Zalog cepiv je namreč več kot dovolj in Japonci bi se radi cepili. Tako ni presenetljivo, da vlado podpira rekordno malo Japoncev. Če bi odpovedala OI, bi vlada vsaj pokazala, da ji je zdravje državljanov na prvem mestu.

Če se je Japonska lani predvsem zaradi strogega nadzora na mejah izognila večji okuženosti, pa je v zadnjih tednih število okuženih precejšnje. Marsikje bolnišnice ne morejo več sprejemati novih bolnikov. Zaradi tega je maja v drugem največjem mestu Osaka umrlo 17 bolnikov. »Gre za kolaps zdravstvenega sistema,« pravi direktor univerzitetne bolnišnice v Osaki. Doslej je bilo sicer na Japonskem, ki ima 126 milijonov prebivalcev, zaradi covida-19 12.000 smrtnih žrtev, od tega tri četrtine letos.

Organizatorji trdijo, da bodo olimpijske igre varne

Čez dva meseca naj bi torej na Japonsko prišlo okoli 15.000 športnikov in okoli 90.000 spremljevalcev iz dvesto držav sveta. Organizatorji trdijo, da bodo olimpijske igre varne in da ne bodo vzrok za širitev covida-19 in njegovih različic. Zato nameravajo v olimpijski vasi in na tekmovališčih športnike, njihove spremljevalce in sodnike izolirati od domačinov s tako imenovanimi mehurčki. Cepljenje za nastopajoče ne bo obvezno, a menda bo cepljenih 80 odstotkov udeležencev. Tujih gledalcev ne bo, glede domačih pa naj bi odločitev padla junija.

Japonska vlada se bo težko odpovedala OI tudi zato, ker je vanje že vložila okoli 13 milijard evrov. Tu je tudi pritisk Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), ki bo dobil tri četrtine vsega zaslužka od televizijskih prenosov. Če bi se japonska vlada odpovedala igram brez dovoljenja MOK, bi mu morala plačati določeno odškodnino. Za premierja Sugo bi bil hud udarec, če Japonska ne bi izpeljala poletnih OI, Kitajska, ki je tekmica v regiji, pa bi februarja 2022 odlično izpeljala zimske OI v Pekingu.

A zlasti veliko japonskih zdravnikov odločno nasprotuje igram. Za to je več razlogov. Eden je, da bo šel del sredstev, ki bi jih morali porabiti za testiranje, zdravljenje in cepljenje prebivalstva, za OI. Medicinska sestra iz Nagoje je bila v pogovoru za britanski BBC zelo konkretna: »Že zdaj nimamo dovolj bolniških postelj in osebja za bolnike s covidom-19. Že zdaj ljudje umirajo doma, ker zanje ni prostora v bolnišnicah. A za olimpijske igre hočejo 500 prostovoljnih medicinskih sester, kar pomeni, da bo še več bolnikov s covidom-19 ostalo brez zdravstvene nege.« Povsem drug argument proti OI pa je za BBC navedel vodja urgence na univerzitetni kliniki v Osaki: »OI je treba preprečiti, ker nismo mogli preprečiti vdora nove različice iz Anglije, naslednja pa bo lahko indijska različica virusa, kar bi prineslo novo katastrofo.« Tudi zato se je več kot deset japonskih mest, ki so hotela prevzeti vlogo baz za tuje ekipe športnikov, temu zdaj odpovedalo.

Tudi v interesu držav udeleženk je, da letos iger ne bo. Udeleženci bi lahko virus zanesli domov, morda kakšno novo različico ali celo sev, proti kateremu bi bila sedanja cepiva neučinkovita. Za marsikatero revno državo, ki nima solidnega zdravstvenega sistema in dostopa do cepiv, bi bil lahko usoden že navaden virus covida-19.