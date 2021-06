Zadnja anketa, ki jo je opravil dnevnik Yomiuri Shimbun, je razkrila, da je 50 odstotkov vprašanih podprlo izvedbo največjega športnega tekmovanja, medtem ko 48 odstotkov podpira njegovo odpoved. Nove prestavitve iger ni bilo med možnimi odgovori.

Rezultati preteklih anket so kazali na to, da večina Japoncev nasprotuje letošnji izvedbi iger in si želi njihovo ponovno prestavitev ali odpoved.

V prvi polovici maja je isti časnik objavil, da si je 59 odstotkov vprašanih želelo, da japonska prestolnica julija in avgusta ne bi gostila najboljših športnikov na svetu, medtem ko je le 39 odstotkov Japoncev podpiralo izvedbo iger.

Zdaj, ko število okužb s covidom-19 na Japonskem počasi upada, čeprav varnostne omejitve na številnih območjih, tudi v Tokiu, še vedno veljajo, pa je javnost postala bolj naklonjena organizaciji iger. Vse več je tudi cepljenih, čeprav cepljenje poteka počasi in je le tri odstotke prebivalstva polno cepljenih.

Organizatorji olimpijskih iger naj bi sicer do konca meseca sprejeli odločitev, koliko gledalcev - če sploh bodo dobili zeleno luč - si bo lahko v živo ogledalo olimpijske boje.

Anketa televizijske mreže Japan News Network pa je pokazala, da 44 odstotkov Japoncev podpira letošnjo izvedbo iger, medtem ko jih je 31 odstotkov za njihovo odpoved, 24 pa si želi ponovno prestavitev.

Organizatorji so sicer že izločili možnost vnovičnega prelaganja tekmovanja, predsednica organizacijskega odbora Seiko Hashimoto pa je prejšnji teden dejala, da bi samo katastrofa lahko povzročila odpoved iger.