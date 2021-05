Nov potniški vlak bo po besedah Kocjanove potnikom omogočil večje udobje. Med drugim je izpostavila velika panoramska okna, skozi katera bodo potniki zlasti v zgornjem nadstropju lahko uživali v razgledu. "Pričakujemo, da jih bomo vseh 10 v promet vključili konec letošnjega leta," je dejala.

Vozili bodo po bolj naseljenih območjih

Vlaki, ki dosegajo hitrost do 160 kilometrov na uro, bodo vozili po bolj naseljenih območjih, med drugim v Litijo, Kranj in do Borovnice.

Kocjanova je spomnila, da bodo imele Slovenske železnice (SŽ) do konca prihodnjega leta v voznem parku 52 novih vlakov, s katerimi bodo v veliki meri nadomestili star vozni park. Ob tem računajo, da bodo nekaj starejših dizelskih garnitur nadomestili še do leta 2025.

Slovenske železnice in švicarski Stadler sta pogodbo za nakup prvih 26 novih potniških garnitur podpisala spomladi 2018, maja lani pa sta strani sklenili še pogodbo za nakup dodatnih 26 novih potniških vlakov. Skupna vrednost naročenih vlakov je 320 milijonov evrov brez DDV. Prvih pet novih dizelmotornih vlakov so železnice prevzele novembra lani.