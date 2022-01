»Če želimo narediti železniški potniški promet bolj privlačen, moramo posodabljati železniško infrastrukturo in nabavljati nove vlake, ki potnikom prinašajo večjo udobnost. Imamo 10 novih takšnih vlakov, ki dosegajo hitrost do 160 kilometrov na uro, kar je za slovensko železniško infrastrukturo zelo dobro,« je na simbolični prvi vožnji z dvopodnim vlakom izpostavil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Kot je izpostavil, so novi vlaki udobni za potnike, med drugim nudijo internetno povezavo, hkrati pa predstavljajo »pravo pisarno za nekoga, ki želi priti iz mesta v mesto«.

Na ministrstvu za infrastrukturo so s potekom nabave novih vlakov zelo zadovoljni, po Vrtovčevih besedah pa se še niso ustavili. »Obljubljam, da bomo še v tem mandatu začeli z naročilom dodatnih vlakovnih kompozicij, ki bodo železniški potniški promet naredile ljudem še bolj privlačen,« je poudaril. Ob tem je izpostavil tudi okoljski vidik obnavljanja voznega parka, saj se bo na račun povečanega potniškega prometa zmanjšal pritisk avtomobilov na mestna središča.

Do konca prihodnjega leta 72 novih vlakov

Slovenske železnice so po besedah generalnega direktorja Dušana Mesa doslej prevzele 29 vlakov - 10 dvopodnih, 13 električnih enopodnih, ostali pa so dizelski vlaki. »Do konca naslednjega leta bomo iz prvih dveh naročil prevzeli 52 vlakov, nekje do konca februarja ali sredine marca pa bomo naredili nov razpis za dodatnih 20 vlakov,« je pojasnil.

V voznem parku SŽ bo tako do konca prihodnjega leta ali začetka leta 2024 po Mesovih besedah 72 novih vlakov v skupni vrednosti približno pol milijarde evrov. »To je ogromna investicija,« je izpostavil.

Z nakupi bo, kot je dodal Mes, narejena velika preobrazba voznega parka, nato pa ga bo treba po njegovih besedah še dograjevati. »Potniki si zaslužijo, da so vlaki večino časa v življenjski dobi okoli 15-20 let, ne pa tako kot sedaj, ko so bili stari tudi po 40 let. Ključno je, da se flota obnavlja, da se proge dogradijo, da bo železniški potniški promet dosegel raven, ki si jo v Sloveniji želimo,« je sklenil.