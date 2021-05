Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi je ob predaji poročila pojasnil, da so v KPK svojo pozornost namenili izvajanju preventivne dejavnosti in se usmerili v razvoj instituta integritete, ki pa je, po njegovem mnenju, dolgoročen proces. Na področju krepitve integritete želijo zagnati projekt za najmlajše z naslovom Integriteta: skupni cilj generacij. Menijo, da je za spremembe v družbi pomembno, da so integriteta in boj proti korupciji teme, ki so prisotne že v vrtcih in šolah.

Predsednik KPK je pohvalil tudi sprejem etičnega kodeksa za poslanke in poslance, ki je po njegovi oceni prinesel pozitivno sporočilo javnosti. Predsednik DZ Zorčič pa je dodal, da so ga še dopolnili s procesnim pravilnikom, s čimer so določili tudi postopek obravnave podanih pobud in predlogov za obravnavo kršitev kodeksa. Predsednika sta se strinjala, da bo treba tudi v prihodnje zagotavljati dobro sodelovanje med institucijama in krepiti pomen integritete v družbi.