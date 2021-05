Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je danes v sporočilu za javnost zapisala, da je bil soglasno sprejeti sklep senata, da pri opravljanju dodatne funkcije predsednika računskega sodišča ne gre za kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, sprejet na podlagi veljavne zakonodaje. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije namreč v 27. členu "jasno določa, da za poklicne funkcionarje opravljanje dejavnosti nadzora v ustanovah, društvih in političnih strankah ni prepovedano".

"Ker Mednarodna nogometna zveza FIFA ustreza pravnoorganizacijski obliki ustanove, predsednik računskega sodišča pa v njej opravlja funkcijo člana nadzornega organa, ne moremo govoriti o nezdružljivosti funkcij. Takšna zakonska ureditev je v veljavi že več kot 10 let," so izpostavili.

V primeru drugačne odločitve senata bi lahko govorili o kršitvi zakonodaje, kar zdaj komisiji očitajo nekateri mediji in posamezniki, so navedli v komisiji, kjer so se odzvali na po njihovih navedbah neresnično poročanje v nekaterih medijih.

"Ne tovrstni medijski pritiski, ne podajanje kazenskih ovadb zoper mene ali druga člana senata, ne druge oblike pritiska na senat ali druge zaposlene na komisiji ne bodo vplivali na nadaljnje delo komisije," je ob tem zapisal Šumi. Člani komisije po njegovih besedah delujejo profesionalno. "Pri svojem delu nismo vezani na nikakršne usmeritve ali napotke ter odločamo samo na podlagi ustave in zakona. Komisija v skladu z zakonom enakopravno obravnava vsakega posameznika; na ta način smo v tem in bodočih primerih varuhi pravnega reda," je navedel.

KPK je namreč ta teden zaključila obravnavo suma nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča z opravljanjem funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri Mednarodni nogometni zvezi. Ker ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je postopek ustavila. V koalicijskih SDS in SMC so bili nad odločitvijo presenečeni.