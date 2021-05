Prvi zvezdnik lige LeBron James je zbral 18 točk, deset podaj in sedem skokov, Anthony Davis je dosegel le 13 točk, ekipa pa je bila tudi strelsko neučinkovita. Chris Paul in James sta oba morala predčasno s parketa zaradi poškodb.

Jezerniki bodo imeli priložnost za poravnanje izida proti drugemu nosilcu v torek prav tako v Phoenixu.

V vzhodni konferenci so Atlanta Hawks na krilih Traeja Younga na razburljivi prvi tekmi končnice pred kar 15.000 gledalci premagali New York Knicks, ki so si prvič v osmih letih priigrali nadaljevanje prvenstva, s 107:105.

Young pa je pokvaril »domače« rajanje, saj je 0,9 sekunde pred koncem mirno zadel odločilni koš za zmago. Nato se je obrnil proti množici, si pritisnil prst k ustom in jo utišal.

Ob tem je zbral 32 točk - vključno s šestimi v zadnjih dveh minutah - in povsem nadigral živčnega Juliusa Randla. Zvezdnik kratkohlačnikov je slabo začel končnico in iz igre metal le 6-24 za 15 točk, 17 sekund pred koncem tekme pa je vrgel celo v prazno - "airball". K sreči za New York sta vskočila Alex Burks (27 točk) in Derrick Rose (17), da kratkohlačniki niso doživeli popolnega poloma.