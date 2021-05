»Gre za specifično tekmovanje,« so v en glas poudarjali trenerji vseh štirih moštev pred zaključnim turnirjem košarkarskega pokala, ki je znova pokazal svojo nepredvidljivost. V finalu sta se namreč znašli moštvi, ki v polfinalu nista bili v vlogi favorita. Na prvem obračunu je Šentjur porazil Rogaško, na drugem pa je sledilo največje presenečenje konca tedna na Kodeljevem, saj je Krka s trojko Luke Lapornika ob sireni izločila Cedevito Olimpijo. Novomeščani v finalu nato proti Šentjurčanom niso imeli lahkega dela, a so vseeno prišli do četrte pokalne lovorike v klubski zgodovini, prve po sezoni 2015/16. Najboljši posameznik turnirja je bil Luka Lapornik.

Mirna končnica Krke v finalu

Kljub temu da jim pred začetkom zaključnega pokalnega turnirja nihče ni pripisoval velikih možnosti za zmago, so bili Šentjurčani odločeni, da drago prodajo svojo kožo. V tekmo so krenili odločno in predvsem trdo, na telo, kar je kar nekoliko presenetilo Novomeščane. V moštvu trenerja Aleša Pipana je blestel predvsem Dalibor Đapa, ki je v prvi četrtini dosegel 11 točk in predstavljal nerešljivo uganko za Novomeščane. Proti koncu prvih desetih minut je trener tokratnih gostov Dalibor Damjanović prvič močno povzdignil glas, saj je začutil, da bi se lahko tekma odvila v zanje neljubo smer. A pravi preobrat na igrišču je Krka naredila v drugi četrtini, v katero je krenila s povsem drugačnim odnosom. Ob večji borbi je prednost nasprotnika kopnela, kmalu pa tudi skopnela. Krka je tako v drugi polčas vstopila z rahlo prednostjo, ki jo je znala oplemenititi. Šentjurju je začela vidno jenjati sapa, kar so Dolenjci znali kaznovati in se veselili četrte pokalne lovorike.

»V polfinalu smo opravili ogromno delo. Premagali smo Olimpijo, a smo morali na zmago takoj pozabiti. Naredili smo vse, da smo bili v finalu osredotočeni. Šentjur je dobra ekipa, ki je dobro vodena. Dosegli so zelo dober rezultat, a se naši igralci k sreči niso sprostili. Prejeli smo samo 66 točk. Naša filozofija je bila obramba. Samo na tak način smo lahko zmagali po težki tekmi z Olimpijo. Finale državnega prvenstva? Ljubljančani so v prednosti, igrajo doma in so favoriti,« je povedal trener Krke Dalibor Damjanović.