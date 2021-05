Če so tekme na zaključnem pokalnem turnirju služile kot napoved finalne serije med Cedevito Olimpijo in Krko, potem se nam obeta sila zanimivo dogajanje. Na Kodeljevem so namreč prav vse tri tekme poskrbele za napeto dogajanje, še najbolj polfinalna med finalistoma prvenstva, ko so jo po trojki Luke Lapornika v zadnji sekundi dobili Novomeščani. To je bila zanje šele prva zmaga proti Ljubljančanom v šestem poskusu v letošnji sezoni. Olimpija in Krka sta se sicer v finalnih državnih prvenstev pomerili že devetkrat, kar šestkrat pa je bilo uspešnejše dolenjsko moštvo.

Kljub sobotnemu porazu v pokalu pred finalom za favorita velja Olimpija, ki si je glede na finančni vložek in individualno kakovost posameznikov na Kodeljevem privoščila hud spodrsljaj. Krka je resda sredi druge četrtine vodila že za 19, a so Ljubljančani nato v zadnji minuti zapravili kar osem točk naskoka. »Ne glede na to, ali zmagaš ali izgubiš, se moraš iz vsake tekme nekaj naučiti. Na ključnih tekmah v letošnji sezoni smo delali napake, a to je šport. Zagotovo nismo želeli zapraviti osem točk prednosti v zadnji minuti proti Krki, a se zgodi. Ni tragedija. S tem se moramo sprijazniti in to izkoristiti za dodaten motiv v finalu prvenstva. Mi v zadnjem mesecu nismo imeli prave tekmovalne tekme, saj smo vse dobivali z lahkoto. Ni bilo pravega adrenalina. Poraz s Krko je pred finalno serijo dober alarm, ki nas mora opozoriti, da nam ne bo nič podarjenega. Na igrišču ne igra denar, temveč igralci,« je svoje videnje podal trener Olimpije Jurica Golemac, ki od svojih igralcev pričakuje, da bodo v finalno serijo vstopili lačni uspeha. »Krko spoštujemo, a imamo hkrati velika pričakovanja, ki jih želimo uresničiti. Psihično se moramo pobrati po udarcu v pokalu in igrati tako, kot znamo.«

Kljub velikemu uspehu v pokalu košarkarji Krke pred finalom ne delujejo nič kaj evforično. Tega ne dovoli trener Dalibor Damjanović, ki se zaveda, da je pred njimi nova velika priložnost za dokazovanje. Novomeščani so zdesetkani, saj Rod Camphor in Milan Milovanović nista v pravem tekmovalnem ritmu, Miha Škedelj pa je še naprej poškodovan, in utrujeni, saj so v prejšnjem tednu igrali dve tekmi več od Olimpije, a nikakor v finale ne vstopajo z belo zastavo. »Zadnja dva meseca je bil prav na vsaki tekmi na nas velik pritisk. Uspelo nam je obstati v ligi ABA, na prvenstvu pa si izboriti drugo mesto v ligi za prvaka. Tega smo si silno želeli, saj smo se hoteli izogniti Olimpiji v polfinalu. Ljubljančani so v prednosti, saj so imeli dan več za počitek in pripravo, hkrati pa prvo tekmo igrajo na domačem parketu. Naša ideja je, da serijo naredimo zanimivo in jo podaljšamo, kolikor se da. Smo pozitivni, naša miselnost pa je, da finale igraš zato, da ga osvojiš,« je jasen Dalibor Damjanović.

Zaključka sezone se veselita tudi oba kapetana Jaka Blažič (Olimpija) in Luka Lapornik (Krka). Še dodatno, ker bodo na tribunah znova prisotni gledalci. »Povabila bi jih v čim večjem številu. Igralci smo že kar nekoliko pozabili, kako je igrati pred navijači, zato si želimo čim bolj polnih tribun,« sta dejala v en glas.