Kolesarji na 104. dirki po Italiji so dobršen del nedelje preživeli v Sloveniji, saj so dobrih 43 kilometrov od skupno 147 prevozili na območju Brd in Nove Gorice. Ob robu cestišča, predvsem na vzponu na Gornje Cerovo, se je zbralo ogromno število obiskovalcev, ki so poskrbeli, da se je Slovenija v mednarodnem prenosu pokazala v izjemni luči. Zaradi številnih uspehov v zadnjih letih, je kolesarstvo pri nas v razcvetu in gostiti etapo dirke po Italiji, je velika nagrada za vse naše kolesarje. Na žalost je na letošnji dirki v konkurenci zgolj še Jan Tratnik, ki je tako edini lahko užival pred domačimi navijači. Ker pa je Tratnik vrhunski rezultat napadal včeraj, danes ni imel moči, da bi se ob začetku etape preselil v beg. Tam se je znašlo 15 kolesarjev, ki se je udarilo za zmago na etapi. Največ moči je na koncu imel Belgijec Victor Campaenaerts, ki je v sprintu za zmago ugnal Nizozemca Oscarja Riesebeeka.

Zaplet na kilometru nič Etapa se je začela zelo nervozno in je bila zaradi hudega padca na kilometru nič celo za nekaj časa prekinjena. V padcu je bilo udeleženih večje število kolesarjev, na pomoč so morali priskočiti prav vse razpoložljive službe prve pomoči, zato je bila etapa prekinjena. Zaradi padca so odstopili trije kolesarji, med njimi tudi Emanuel Bauchmann (Bora-Hansgrohe), ki je pred današnjim dnem zasedal šesto mesto v skupni razvrstitvi. Po več kot 15 minutni zamudi, ko so zdravniki zakrpali vse kolesarje, ki so lahko nadaljevali z dirko, se je etapa nato vendarle začela. Pričakovano se je takoj izoblikovala ubežna skupina, saj so bili kolesarji po včerajšnjem dnevu zelo utrujeni in najboljši so današnji dan izkoristili bolj za varčevanje moči, saj v prihodnjih dneh prihajajo nove zelo zahtevne gorske etape. Med tistimi, ki je bil najbolj utrujen, je bil tudi Jan Tratnik, ki se na domačih tleh tako ni mogel podati v beg. »Če v kolesarstvu vse staviš na en dan, se hitro lahko zgodi, da vstaneš brez vsega. Včeraj sem se znašel v begu in ker smo na vznožje Zoncolana prišli z veliko prednostjo, sem poskusil z napadom,« je svojo včerajšnjo odločitev komentiral pred začetkom današnje etape, ki mu je bila na papirju bolj pisana na kožo.

Izjemna kulisa Današnja etapa je bila daleč od lahke, saj so kolesarji v Brdih trikrat opravili z vzponom na Gornje Cerovo, ki ima odseke z več kot 15 odstotnim naklonom. A klanec vseeno ni poskrbel za kakšne težave v glavnini z najboljšimi kolesarji, so ga pa odlično izkoristili ubežniki, ki so si privozili več kot 10 minut prednosti in si zagotovili boj za zmago v Gorici. Kolesarjem so dodatno moč dajali številni obiskovalci, ki so se zbrali ob cesti, čeprav je bila prireditev uradno zaprtega tipa. Obiskovalci so se obnašali zelo športno, ob tem pa poskrbeli za izjemno lepe posnetke, ki so šli v svet. Množica ob cesti je po dolgem času spominjala na čase pred epidemijo, nad vzdušjem sta bila navdušena tudi komentatorja na televiziji Eurosport. Ob cesti je bilo moč videti številne slovenske zastave, rožnata kolesa, eden izmed obiskovalcev pa je imel celo rožnatega napihljivega flaminga. Vzdušja ni pokvaril niti močan naliv, ki se je nad Brdi ulil, ko so kolesarji zadnjič plezali na Gornje Cerovo.