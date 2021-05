Kolesarji na 104. dirki po Italiji so se po zadnjem dnevu premora zapodili v odločilne etape. 17. etapa je bila zopet zelo zahtevna, saj so morali premagati tri kategorizirane vzpone. Prvi je bil tretje kategorije, druga dva pa prve. Najtežji je bil prav na koncu etape, ko so se kolesarji povzpeli na prelaz Sega Di Alo. Nad kolesarji je tokrat za spremembo sijalo sonce, a nad nosilcem rožnate majice so se danes zgrnili črni oblaki, ki ga niso motili v prejšnjih etapah. Kolumbijec je izgubil čas v skupnem seštevku, a ostaja v rožnatem. Do etapne zmage je sicer po odličnem napadu na zadnjem vzponu prišel Dan Martin (ISN), ki je z zmago dopolnil svojo bero zmag iz vseh treh grand tourov. Do danes je imel v svoji vitrini po dve zmagi iz Vuelte in Toura, današnja zmaga pa je njegova prva na Giru.

»Vzpon sem dobro poznal in imel vse informacije. Vedel sem, da je najtežji na koncu, zato sem na manj strmih delih zavestno varčeval z močmi, ko pa sem dobil informacije, da so se mi zasledovalci približali, sem pospešil. S tem sem jim hotel tudi zbiti moralo. Sem pa imel zaradi vetra kar precej težav, a sem nekako zdržal,« je dejal Martin in dodal, da je ekipa trdo garala, da ga je spravila v načrtovan beg, sam se ji je nato zahvalil z zmago.

»Neverjetno, kakšno moralo kažemo na dirki. Do zdaj smo imeli veliko smole, izgubili smo nekaj ljudi, a se ne predajamo. Vedeli smo, da je ta etapa naša zadnja, na kateri smo lahko zmagali, zato sem ponosen, da smo priložnost izkoristili,« se je veselil zmagovalec.

Ineos tokrat prepustil diktirno palico Na začetku etape je bilo zopet kar dolgo treba počakati, da se je izoblikovala ubežna skupina. Med ubežniki se je znašel tudi Irec Dan Martin, ki do današnjega dne ni imel za seboj najboljšega Gira ter tako ni bil nevaren za rožnato majico. To je trdno v rokah držal Kolumbijec Egan Bernal in prav zaradi prepričljivega vodstva v skupnem seštevku, je njegova ekipa prvič na letošnji dirki v gorski etapi prepustila diktirno palico drugim ekipam. Najbolj je bila dejavna ekipa BikeExchanga, ki je ubežnike držala na razdalji do okoli 3 minut, največ pa je prednost znašala malce več kot pet minut. Na zadnji vzpon so ubežniki prišli s prednostjo dobrih dveh minut.

Yates strl Bernala, ki pa je vstal iz pepela Dan Martin se je ob znožju 11,2 kilometrov dolgega vzpona s povprečnim naklonom 9,8 odstotka otresel preostalih ubežnikov in se je sam odpeljal nasproti svoji prvi zmagi na Giru. Ves čaz je držal prednost okoli minute pred skupino z rožnato majico, v kateri je do več kot polovice vzpona delovalo vse mirno. Čeprav je Bernal včeraj zopet potarnal nad bolečinami v hrbtu, je danes zgledal dobro, pravzaprav mu nihče ni verjel, da ima zopet težave. Ineos je narekoval močan tempo in prvi je odpadel Hugh John Carthy, Bernal se je po radiu dogovarjal o možnosti za napad, da bi ukradel nove sekunde. Do napada ni prišlo iz njegove strani, zato pa je napadel ranjeni lev Simon Yates, ki je prvič na Giru dokazal, da je Bernal ranljiv. Yates se je odpeljal skupaj z Joaom Almeido, Bernal pa je zapadel v hudo krizo. Hitro sta si privozila dobre pol minute prednosti in za trenutek se je zdelo, da se Giro obrača na glavo. Ure so kazale že na prednost minute in Kolumbijec je na svojem kolesu izgledal zelo slabo, a je ob sebi imel klubskega tovariša. Nekako sta skupaj našla moč in na koncu le ublažila zaostanek, tako da ostaja trdno v sedlu rožnate majice. Na ciljni črti je Irec Dan Martin na koncu imel prednost 13 sekund pred Almeido (Decquenick-QuickStep) in 30 pred Yatesom (BikeExchange). Bernal je na vrhu prelaza Sega Di Ala zaostal minuto in 23 sekund za Martinom.