Handanović, nekdanji igralec Olimpije, Triglava, Zagorja, Svobode, Kopra, Mantove in Empolija, je bil v Mariboru vse od leta 2011. Nekaj nastopov je zbral tudi za slovensko člansko reprezentanco.

»351 nastopov. Trofeje, nepozabna evropska poletja in jeseni, vmes celo zime. V spomin na vse te trenutke in na vlogo pri novodobnih uspehih bo NK Maribor upokojil številko 33. Ostala bo v spominu, da jo je kot zadnji nosil velik nogometaš in človek, najstarejši, ki je igral v 1. SNL,« so zapisali pri Mariboru.