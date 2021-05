»Ko pogledate v Oxfordov slovar pod prevaro, je to Evrosong. To je umetnost, ki je subjektivna, tako da glavo gor. Pred Albino je resna kariera in naj tega ne pozabi,« je na primer dejal Milanović, Plenković pa je na twitterju zapisal: »Velika podpora in čestitke naši Albini zaradi odličnega nastopa na Evroviziji.« Potem pa po sestanku ožjih članov kabineta vlade v svoji izjavi za javnost povedal še: »Albino sem podprl že pred glasovanjem. Zelo mi je všeč kot pevka in mislim, da je imela odlično pesem. Sistem glasovanja je telefonski in prek sporočil. Odločilna je bila blokovska delitev in to, da imajo države z več prebivalci več glasov, kar je po mojem mnenju škoda. Seveda smo pristranski, a smo imeli eno od treh najboljših pesmi v polfinalu. Žal se to ni pokazalo v glasovih, vendar pa to ne pomeni, da ne moremo poslušati pesmi in se veseliti njene kariere.«

Albina je poraz v nasprotju s svojimi sodržavljani prenesla športno in zaželela srečo skupini Hurricane, predstavnicam Srbije, ki se je v finale uvrstila kot edina država iz bivše Jugoslavije.

Pripravila Tina Bernik