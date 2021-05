Prvo službo je dobil v kombinatu v Srbobranu, kjer je kot eden od treh šoferjev, ki so v tem podjetju imeli izpit za F-kategorijo, leta 1963 s traktorjem vozil repo, koruzo in pšenico. »Vlekel sem 15 ton na dveh prikolicah od Šabca do Subotice in Pančeva.« Kmalu zatem je začel voziti tovornjake po vsej Evropi. Razen v skandinavskih državah pravzaprav na stari celini ni mesta in kraja, kjer še ne bi bil s svojim polnim šleperjem. Ceste so ga vodile od Iraka in Irana do Španije in Portugalske. Koliko vsega je na teh poteh doživel, koliko težav je rešil, koliko okvar odpravil! Demir je mnoge generacije mladih šoferjev naučil, kako se vozi tako velik tovornjak, še danes pa je, kot trdi Dragiša Jovanović, lastnik prevoznega podjetja, pri katerem Demir dela, najbolj zanesljiv šofer. »Čeprav je že v devetem desetletju, velja za dva voznika,« je priznal in dodal mogoče najpomembnejši podatek o znamenitem vozniku: da po nobeni vožnji na ime Demirja Joksimovića ni prejel še niti ene kazni. Julija pa bo vsega konec, saj mu takrat poteče vozniško dovoljenje. »Dvakrat sem vozniško podaljšal za dve leti, zdaj pa sem se odločil, da je bilo dovolj. Več časa sem preživel za volanom kot s svojo družino. Zdaj bom imel končno dovolj časa tudi zanje, predvsem za vnuke in pravnuke.«