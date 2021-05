Star pregovor pravi, da se dobro z dobrim vrača, in prav to se je zgodilo tudi v tem primeru. Neverjetna nesebičnost, pomoč in požrtvovalnost so povsem prevzeli Sanelo, zaposleno na policijski postaji v Senju. Nikakor tudi ni mogla pozabiti pretresljive fotografije, ki jo je videla v enem od časopisov, fotografije, na kateri je Miroslav, ki skrušen sedi na ruševinah svojega doma. Zato ga je na lokalni radijski postaji v nagradni igri prijavila za vikend oddih, čeprav ga osebno ni poznala. »Vem, da v nagradnih igrah ne zmagujejo srce parajoče zgodbe. Ampak to je zgodba o hrabrosti in moči, zgodba o družini, ki nagrado najbolj potrebuje. Res je, vsi si želimo in vsi potrebujemo nagrado, oddih za konec tedna, ampak ta, ki sem ga prijavila, takšen počitek najbolj potrebuje. To je človek, ki je doživel nepredstavljivo katastrofo, pa je vseeno našel moč, da je ves svoj čas namenil za pomoč drugim. Mimogrede – njegova družina še vedno prebiva v kontejnerju,« je zapisala Sanela v prijavi. Radijska postaja je uslišala Sanelino željo, še več, sledilo je presenečenje. Nagrada je vključevala brezplačen konec tedna za dve osebi v hotelu, zaposleni v tem hotelu pa so takoj, ko so izvedeli, kdo naj bi prišel na nagradni oddih, celotni Miroslavovi družini podarili sedemdnevni oddih. Kako lepe zgodbe lahko napišejo dejanja plemenitih ljudi.