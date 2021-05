Nedeljski dnevnik: Breda Pečan, Izolska »mati županja«: Izola je bila devet let njen otrok

Bila je županja, ki je vselej glasno izrazila svoje mnenje in zastavljene načrte vedno poskušala pripeljati do konca – Do izolskih poslancev Gregorja Periča iz SMC in Branka Simonoviča iz DeSUS je ostra.