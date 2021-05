Na nadaljevanju sojenja nekdanjim policistom sindikalistom Zoranu Petroviču, Vojku Marguču, Denisu Kadiriću, Dušanu Raju in Mihu Sakaču, ki naj bi novembra 2015 skovali zaroto proti takratnemu ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju, še vedno zaslišujejo priče. Po trditvah tožilstva naj bi se funkcionarji Sindikata policistov Slovenije v okviru zaprte facebook skupine dogovorili, da policijska patrulja ustavi ministra, ko se bo z avtom vračal s koncerta svoje rock skupine v Loškem pubu v Škofji Loki. Upali naj bi, da ga bodo zalotili pijanega ali pri kakem drugem prekršku in ga se tem diskreditirali. Bil je namreč čas policijske stavke, ki jo je Koprivnikar kritiziral in ni želel prisluhniti pozivom o zvišanju plač.

»Res sem pomagal nekemu vozniku, mislim, da BMW, da je z dvorišča puba zapeljal na cesto. Tam se težko pride varno ven. Zato sem pogledal, če je cesta prosta,« je pričal Milan J., ki je bil tistega večera varnostnik v Loškem pubu. Da avto vozi Koprivnikar, ni vedel. Kako je voznik vozil oziroma speljal, mu ni ostalo v spominu – pojasnil je, da je šlo le za kakih pet metrov vzvratne vožnje. Kot je znano, sta nekaj trenutkov za tem ministra že ustavila škofjeloška policista. Pravita, da sta bila na poti na intervencijo v Železnike, ko sta opazila avto, ki je izpred lokala sunkovito zapeljal na cesto. Vozil je prehitro in šele ko sta ga ustavila, sta po dokumentih ugotovila, da gre za ministra. Preizkusila sta ga z alkotestom, ki je pokazal pod dovoljeno mejo. Varnostnik se na zadnjem zaslišanju ni spomnil, da bi v bližini stalo policijsko vozilo, se pa je pred leti, ko je bil zaslišan v sodni preiskavi. Pojasnil je tudi, da v bližnjem ovinku večkrat opravljajo nadzor prometa.