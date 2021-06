Na ljubljanskem sodišču se počasi končuje sojenje nekdanjim policistom sindikalistom Zoranu Petroviču, Vojku Marguču, Denisu Kadiriću, Dušanu Raju in Mihu Sakaču, ki naj bi novembra 2015 skovali zaroto proti takratnemu ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju. Na obravnavi v sredo načrtujejo zaslišanje še zadnje priče Roberta Mravljaka, ki naj bi bil po mnenju obrambe »zaslužen«, da je afera sploh prišla na dan. Opravili bodo tudi soočenje Koprivnikarja in škofjeloških prometnih policistov Davida Oblaka in Dejana Kelemana, ki sta takratnega ministra tudi ustavila. Če se bodo vsi vabilu odzvali, bodo po besedah sodnice Špele Koleta nato že sledile zaključne besede.

Spremembe v obtožnici Kot je znano, tožilka Mojca Gruden obtoženim funkcionarjem Sindikata policistov Slovenije očita, da so se v okviru zaprte facebook skupine dogovorili, da bo policijska patrulja ustavila ministra, ko se bo z avtom vračal s koncerta svoje rock skupine v Loškem pubu v Škofji Loki. Upali naj bi, da ga bodo zalotili pijanega ali pri kakem drugem prekršku in ga s tem diskreditirali. Bil je namreč čas policijske stavke, ki jo je Koprivnikar kritiziral in ni želel prisluhniti pozivom o zvišanju plač. Oblak in Keleman sta ga res ustavila, vendar je napihal pod dovoljeno mejo. Tožilka je nazadnje nekoliko spremenila obtožnico. Kot je razložila, v bistvenem ostaja enaka, je pa za vsakega obtoženca dodala, kakšno vlogo je takrat imel v sindikatu in kot tak komuniciral z drugimi oziroma kako je ta vloga vplivala na ravnanje Kelemana in Oblaka.