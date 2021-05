Ghosn je zahteval 15 milijonov evrov, ker so ga v družbi, ki ji je predsedoval, po njegovem nezakonito odpustili. Sodišče se s tem ni strinjalo in je njegovo zahtevo označilo za nedopustno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je presodilo, da med njim in podjetjem pogodba o zaposlitvi med aprilom in novembrom 2018 ni obstajala in da mora zato vrniti za pet milijonov evrov plač, ki jih je v tem obdobju zaslužil. Pogodba, ki jo je sklenil junija 2012, je po ugotovitvah sodišča veljala do aprila 2018. Za njeno nadaljevanje bi potreboval dovoljenje odbora.

Ghosn je decembra 2009 z Japonske, kjer je bil v priporu 130 dni, nato pa je bil izpuščen proti plačilu varščine, pobegnil v Libanon. Med drugim so ga obtožili poneverbe dokumentov, Ghosn pa očitke zanika.