Ob začetku obiska je vodja nemške diplomacije izrazil solidarnost z Izraelom in hkrati pozval k prekinitvi spopadov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Izraelska vojska je medtem ponoči nadaljevala letalske ter topniške napade na območju Gaze. Poleg obsežnega sistema predorov je vojska med drugim zadela hišo Hamasovega poveljnika v Han Junisu, Hamasovo tovarno orožja ter izstrelišča raket.

Po navedbah izraelske vojske so bili Hamasovi predori, ki so jih uničili, zgrajeni pred več kot petimi leti. Hamasu, ki nadzoruje območje Gaze, so omogočali premike streliva, borcev in hrane znotraj obalnega pasu.

Palestinci so po navedbah izraelske strani po polnoči izstrelili več raket na izraelska mesta. V zadnjem tednu in pol naj bi z območja Gaze v smeri Izraela izstrelili približno 4070 raket.