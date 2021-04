Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna si prizadeva za nov začetek odnosov s Palestinci. Pred sprejemanjem večjih političnih potez se je odločila najprej obnoviti humanitarno pomoč Palestincem, vključno z obnovo financiranja agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), kar je leta 2018 ustavil Donald Trump. Zaradi nejasne politične slike po nedavnih volitvah v Izraelu Bela hiša še ni sprejela odločitve o obujanju mirovnega procesa med Izraelci in Palestinci in o tem, kakšno stališče bo zavzela do sporazumov normalizacije odnosov med Izraelom in arabskimi državami, ki jih je s svojo bazarsko politiko omogočil Trump. Je pa že nekaj časa jasno, da Biden ne bo spremenil odločitve Trumpa o selitvi ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem, zaradi česar so se skrhali odnosi med Washingtonom in Ramalo.

Ameriško zunanje ministrstvo je pred dnevi napovedalo ponovno vzpostavitev humanitarne pomoči Palestincem v skupni vrednosti 235 milijonov dolarjev. Levji delež bodo namenili financiranju UNRWA, ki palestinskim beguncem v več državah Bližnjega vzhoda vse od leta 1949 pomaga z različnimi izobraževalnimi, zdravstvenimi in človekoljubnimi programi. Zanjo namerava Bidnova administracije letos nameniti 150 milijonov dolarjev, kar je sicer le polovica zneska, ki ga je ameriška administracija kot največja donatorka UNRWA namenjala agenciji še leta 2017 (in s tem pokrila 30 odstotkov njenega proračuna).

Četrti paket pomoči »Ameriška pomoč Palestincem služi pomembnim ameriškim interesom in vrednotam,« je odločitev pojasnil zunanji minister Antony Blinken. Ko so ZDA leta 2018 prenehale financiranja UNRWA, sta takratna zunanji minister Mike Pompeo in veleposlanica pri OZN Nikki Haley javno podvomila o tem, ali ameriška pomoč dejansko služi Palestincem ali pa zgolj ohranja njihovo revščino. Ob 150 milijonih dolarjev za UNRWA bo Bidnova administracija Palestincem v aktualnem paketu pomoči namenila še 75 milijonov za ekonomsko in razvojno pomoč Gazi in Zahodnemu bregu ter deset milijonov za podporne programe izgradnje miru. V minulih tednih je sicer Palestincem že odobrila 15 milijonov dolarjev za spopadanje s covidno krizo, 75 milijonov za infrastrukturo ter podporo civilni družbi in 40 milijonov dolarjev za stroške palestinskih varnostnih organov v Gazi in na Zahodnem bregu.

Nezadovoljstvo republikancev V palestinski upravi in UNWRA so bili z napovedjo obnovitve financiranja zadovoljni, medtem ko v Izraelu temu nasprotujejo. Izraelski veleposlanik v ZDA Gilad Erdan je State Department pozval, naj ne obnovi financiranja, dokler ne bodo iz učnega programa šol UNRWA umaknili protiizraelskih in protisemitskih vsebin. Prav tako je ocenil, da UNRWA spodbuja k političnemu nasilju in ne bi smela obstajati v trenutni obliki. V UNRWA so očitke o neprimernih šolskih vsebinah v preteklosti že zavrnili. Nad obnovitvijo financiranja niso navdušeni niti nekateri Izraelu naklonjeni republikanski politiki, kritizirala sta ga člana odborov za zunanje odnose obeh domov kongresa, senator Jim Risch in kongresnik Michael McCaul. Še večja skupina republikanskih senatorjev pod vodstvom Teda Cruza pa je Blinknu poslala poziv, naj ne obnovijo neposrednih izplačil Palestincem, saj da bi s tem kršili ameriško zakonodajo. Ta namreč prepoveduje neposredno pomoč palestinski upravi, dokler ne bo ustavila izplačil pomoči palestinskim družinam, katerih člani so bili udeleženi v nasilju nad Izraelci ali Američani. V State Departmentu navedbe protizakonitega financiranja zavračajo, češ da bo razvojna pomoč potekala preko mednarodnih partnerjev in ne bo nakazana neposredno palestinskim vladnim institucijam.