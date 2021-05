#intervju Slovenski kolesar Jan Tratnik: Narediti moram dobro računico

Pozno je prišel prvi prosti dan na 104. dirki po Italiji, včeraj pa se je Giro že prevesil v drugo polovico. Prišel je zelo prav, kolesarji so že precej utrujeni. Toda povsem počivala karavana ni, niso posedali in se predajali sončnim žarkom. »Kafejčki so na žalost zaradi covida prepovedani,« je na stroga pravila spomnil Jan Tratnik, 31-letni Idrijčan, ki je po padcu in odstopu moštvenega kolega pri Bahrain-Victoriousu Mateja Mohoriča edini preostali Slovenec v pelotonu.