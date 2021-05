Preberite še: Slovenska razstava v Bruslju: Odpoved brez obvestil in pojasnil

Minister je v povezavi s pripravami razstave dejal, da se je organizacijski del vlekel nekaj mesecev, kar se mu zdi nenavadno, da se je izgubljal čas in da so se stvari zapletale ter da so ga obveščali po kapljicah, ne celostno od začetka.

Pojasnil je, da so na ministrstvu postavitev razstave poverili poznavalcu slovenske likovne umetnosti, kustosu Koroške galerije likovnih umetnosti Marku Košanu, po njegovem mnenju imenitnemu poznavalcu slovenske likovne umetnosti, vrednemu vsega zaupanja, ki je izbral 13 avtoric in avtorjev.

Na neki točki pa se je po ministrovih besedah začelo govoriti, da ima Evropski parlament svojo zbirko slik, ki jih želi tudi predstaviti na tej razstavi, čemur je odločno nasprotoval, ker meni, da to ni potrebno, ker je Slovenija samostojna in suverena država, ki bo sama odločala o tem, kaj bo razstavljala.

Kot razlog za odpoved je Simoniti navedel to, da ni bil seznanjen s tem, kakšni so pogoji za postavitev take razstave v Evropskem parlamentu. Njegove službe ga po njegovih navedbah niso pravočasno seznanile o tem, kaj to pomeni. Odločitve ne bo preklical, razen če bo razstava celostna in takšna, kot oni želijo, torej ločena od zbirke Evropskega parlamenta.

Na vprašanje, kako ni vedel za koncept teh razstav, ki se pripravljajo od leta 2011, je minister odgovoril: »Ker sem neveden. Torej, ker me ne zanima.« Na vprašanje, zakaj ga je zmotilo, da bi bilo razstavljeno oboje, je odgovoril: »Ker bomo mi odločali, kaj bo tukaj.« »Noben uradnik ne bo postavljal pogojev. Torej, lahko jih postavlja, jaz jih pa lahko ne sprejmem,« je dejal.

Minister je še povedal, da obžaluje ta zaplet, ki da ni tak, kot se skuša morda prikazati. Dodal je tudi, da »so to vedno malo politični projekti«.

Glede stroškov v povezavi s to razstavo pa je minister dejal, da tega ne zna povedati na pamet in da bodo plačali, kar bo treba.

Začasne razstave predsedujočih držav že od leta 2011

Začasne razstave, ki spremljajo polletna predsedovanja držav članic Svetu EU, v Evropskem parlamentu obstajajo od leta 2011. Parlament jih pripravlja v sodelovanju z organi nacionalnih vlad vsakih šest mesecev in običajno vključujejo umetnine iz umetniške zbirke Evropskega parlamenta ter dodatne eksponate, ki jih zagotavlja predsedstvo.

Kot so pred dnevi pojasnili v Evropskem parlamentu, so začasno slovensko razstavo načrtovali odpreti julija, na ogled pa bi bila do decembra letos oziroma januarja prihodnje leto.

V odsotnosti pojasnil so se začela ugibanja, kaj naj bi bil vzrok za to nenadno odpoved. Nekateri so domnevali, da so ministra Vaska Simonitija v resnici zbodla nekatera imena, ki bi jih bilo mogoče videti na razstavi, četudi niso bila uvrščena v izbor, ki ga je pripravila KGLU. Ministra naj bi zbodla dela šesterice slovenskih avtorjev, ki so že zastopani v stalni zbirki Evropskega parlamenta in so jih v Bruslju prav tako želeli razstaviti. Gre za dela Andreja in Gašperja Jemca, Lojzeta Logarja, Draga Tršarja, Arjana Pregla in Jasmine Cibic.

Na ministrstvu so v sporočilu za javnost danes še zapisali, da si bodo v prihodnjih dneh in tednih prizadevali, da bi namesto parlamentarnega hodnika v Bruslju našli primerno galerijo, kjer bi na ogled ponudili razstavo, ter da si hkrati želijo, da bi bila ta razstava v času predsedovanja postavljena tudi v Ljubljani in Slovenj Gradcu.

Simoniti se je te dni v Bruslju udeležil zasedanja ministrov EU za kulturo, na katerem je predstavil prednostne naloge slovenskega predsedstva Svetu EU na tem področju. O tem je govoril tudi z visokimi predstavniki institucij EU. O omenjeni razstavi po njegovih besedah niso govorili.