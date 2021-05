Dončić je s telički, ki so doživeli zanje povsem nepomemben poraz pred končnico, gostoval v Minneapolisu in odigral le 21 minut, v tem času pa dosegel 18 točk ter po šest skokov in podaj.

Dallas si je že pred zadnjo tekmo rednega dela sezone zagotovil mesto petega nosilca zahodne konference in se bo v prvem krogu končnice pomeril s četrtimi nosilci, Los Angeles Clippers. Dvoboj se bo začel naslednji vikend, gre pa za ponovitev lanskega iz koronskega mehurčka na Floridi, ki so ga po pestih tekmah dobili Clippers.

»Lani je bilo veliko 'umazanega govorjenja', težke igre, vednar smo se obenem zelo zabavali. In prav za to gre pri košarki,« je v svojem slogu pred končnico dejal Dončić, ki si je lani z Marcusom Morrisom izmenjal nekaj »krepkih«.

Na domači tekmi se je sicer izkazal novinec Anthony Edwards, ki je s 30 točkami potrdil kandidaturo za novinca leta v NBA in popeljal Minnesoto Timberwolves do zmage.