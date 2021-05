Na derbiju v prazni Bonifiki je bilo največ zadev povezanih s priimkom Jovičić. Zdajšnji Gorenjev trener Zoran Jovičić je bil nekoč pomočnik v koprskem klubu Cimos, na pogorišču katerega je zrasel novi klub Koper 2013, katerega prvi trener je bil prav Jovičić. Vodil ga je do leta 2017, kot igralec in kapetan pa je bil takrat v njegovi ekipi Uroš Rapotec, zdajšnji strateg Kopra. Jovičić ima sinova dvojčka Eneja in Staša, ki sta včeraj igrala na nasprotnih straneh: Enej Slatinek - Jovičić za Gorenje, v katerem je njegov oče trener, brat dvojček Staš, ki bo v naslednji sezoni igral za Trimo iz Trebnjega, pa za Koper.

Po začetnem vodstvu Primorcev s 5:3 so gostje odgovorili z delnim izidom 5:0, po prednosti Velenjčanov z 9:6 pa so gostitelji dosegli štiri gole zapored. V prvem polčasu je imela Jovičićeva četa nekajkrat tri gole plusa, v drugem ga je nekajkrat podvojila. Ko je bilo deset minut pred koncem 22:28, je kazalo, da bo Gorenje zlahka prišlo do zmage. A sledila je dramatična končnica, v kateri ni manjkalo napak in živčnosti. Po grobem prekršku nad Gorenjevim igralcem Enejem Slatinekom - Jovičićem je neposredni rdeči karton dobil Rok Marić, a je Tilen Sokolič v predzadnji minuti zapravil sedemmetrovko.

Miklavčič unovčil izkušnje

Pol minute pred koncem je Staš Slatinek - Jovičić približal Koprčane le na gol zaostanka (29:30), na nasprotni strani pa je izkušeni David Miklavčič deset sekund pred zadnjim znakom sirene priigral najstrožjo kazen. S sedmih metrov je bil uspešen Domen Tajnik za končnih 31:29 in ekipa iz Šaleške doline je naredila še en velik korak na poti k osvojitvi naslova prvaka, Koper pa je padel na peto mesto in za četrtim, ki še kot zadnje prinaša igranje v evropskih pokalnih tekmovanjih, zaostaja za točko za Ormožani. Z osmimi goli je bil prvi strelec tekme Tilen Sokolič, ki je v Gorenje prišel pred to sezono iz matičnega kluba Koper: »Vedeli smo, da nas čaka težka tekma, napeta do zadnje sekunde. V drugem polčasu smo imeli že šest golov prednosti, a zaradi napak in zgrešenih strelov smo Koprčane sami vrnili v igro. Ko so zavohali priložnost, so jo želeli izkoristiti, a na srečo smo le zdržali do konca.«

Vodilni Trimo je zlahka prišel do 20. zmage v sezoni, njegova žrtev pa je bil Slovenj Gradec (33:20). Na začetku drugega polčasa so Trebanjci pobegnili na plus osem (20:12), malo pozneje se je zaiskrilo med igralci na parketu, rdeči karton pa je dobil domači rokometaš Gregor Potočnik. Za koroško obrambo je bil nerešljiva uganka Mihajlo Radojković, ki je dosegel kar 11 golov. »Odigrali smo tako, kot smo se dogovorili, in prišli do pomembnih točk. Do izpolnitve naših ciljev nas čakata le še dve tekmi,« je dejal Trimov trener Uroš Zorman.